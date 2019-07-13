Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
13 июля 2019, 18:00 МСК
13.07.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы