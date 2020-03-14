Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
14 марта 2020, 14:00 МСК
14.03.2020, 14:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы