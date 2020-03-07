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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
7 марта 2020, 14:00 МСК
7.03.2020, 14:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы