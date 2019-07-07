Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:1
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2019, 17:00 МСК
7.07.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы