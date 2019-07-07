Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
7 июля 2019, 10:00 МСК
7.07.2019, 10:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы