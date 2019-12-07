Матч завершен
Тамбов
Тамбов
3:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
7 дек. 2019, 14:00 МСК
7.12.2019, 14:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы