Матч завершен
Сочи
Сочи
5:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
11 марта 2020, 19:30 МСК
11.03.2020, 19:30 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы