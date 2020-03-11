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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сочи
Сочи
5:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
11 марта 2020, 19:30 МСК
11.03.2020, 19:30 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы