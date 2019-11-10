Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
10 нояб. 2019, 11:30 МСК
10.11.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы