Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
4 нояб. 2019, 14:00 МСК
4.11.2019, 14:00 МСК
понедельник
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы