Матч завершен
Краснодар
Краснодар
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
27 окт. 2019, 19:00 МСК
27.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы