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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
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Самара
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
20 окт. 2019, 11:30 МСК
20.10.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы