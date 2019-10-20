Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
20 окт. 2019, 11:30 МСК
20.10.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы