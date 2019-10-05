Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
5 окт. 2019, 14:00 МСК
5.10.2019, 14:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы