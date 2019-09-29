Матч завершен
Спартак
Москва
1:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
29 сент. 2019, 16:30 МСК
29.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы