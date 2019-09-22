Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
22 сент. 2019, 11:30 МСК
22.09.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы