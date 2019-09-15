Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
15 сент. 2019, 14:00 МСК
15.09.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы