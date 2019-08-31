Матч завершен
Уфа
Уфа
1:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
31 авг. 2019, 11:30 МСК
31.08.2019, 11:30 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы