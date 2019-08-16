Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
16 авг. 2019, 18:00 МСК
16.08.2019, 18:00 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы