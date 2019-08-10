Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
10 авг. 2019, 14:00 МСК
10.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы