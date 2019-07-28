Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
28 июля 2019, 14:00 МСК
28.07.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы