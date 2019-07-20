Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 июля 2019, 19:00 МСК
20.07.2019, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы