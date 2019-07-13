Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 июля 2019, 21:30 МСК
13.07.2019, 21:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы