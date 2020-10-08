Матч завершен
Бельгия
Батшуайи 53
1:1
Матч завершен
Кот-д'Ивуар
Кессье 86
Товарищеские матчи, Октябрь

Товарищеские матчи,

Октябрь
8 окт. 2020, 21:45 МСК
8.10.2020, 21:45 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:1
86'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Франк Кессье
Желтая карточка
Себастьян Борнаув
86'
73'
Замена
Serey Dié
Замена
Миши Батшуайи
68'
Желтая карточка
Леандер Дендокер
64'
Желтая карточка
Алексис Салемакерс
63'
ГОЛ! 1:0
Миши Батшуайи
53'
Конец первого тайма (0:0)
22'
Желтая карточка
Serey Dié
Начало матча