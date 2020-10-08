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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бельгия
Батшуайи 53
1:1
Матч завершен
Кот-д'Ивуар
Кессье 86
Товарищеские матчи, Октябрь
Товарищеские матчи,
Октябрь
8 окт. 2020, 21:45 МСК
8.10.2020, 21:45 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:1
86'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Франк Кессье
Желтая карточка
Себастьян Борнаув
86'
73'
Замена
Serey Dié
Замена
Миши Батшуайи
68'
Желтая карточка
Леандер Дендокер
64'
Желтая карточка
Алексис Салемакерс
63'
ГОЛ! 1:0
Миши Батшуайи
53'
Конец первого тайма (0:0)
22'
Желтая карточка
Serey Dié
Начало матча