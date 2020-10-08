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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Англия
Калверт-Льюин 26
Коди 53
Ингс 63
3:0
Матч завершен
Уэльс
Товарищеские матчи, Октябрь
Товарищеские матчи,
Октябрь
8 окт. 2020, 22:00 МСК
8.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:0
73'
Замена
Коннор Робертс
ГОЛ! 3:0
Дэнни Ингс
63'
62'
Желтая карточка
Дилан Левитт
62'
Замена
Итан Ампаду
Замена
Доминик Калверт-Льюин
58'
57'
Желтая карточка
Итан Ампаду
ГОЛ! 2:0
Конор Коди
53'
Конец первого тайма (1:0)
42'
Желтая карточка
Коннор Робертс
ГОЛ! 1:0
Доминик Калверт-Льюин
26'
Начало матча