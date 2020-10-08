Матч завершен
Англия
Калверт-Льюин 26
Коди 53
Ингс 63
3:0
Матч завершен
Уэльс
Товарищеские матчи, Октябрь

Товарищеские матчи,

Октябрь
8 окт. 2020, 22:00 МСК
8.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:0
73'
Замена
Коннор Робертс
ГОЛ! 3:0
Дэнни Ингс
63'
62'
Желтая карточка
Дилан Левитт
62'
Замена
Итан Ампаду
Замена
Доминик Калверт-Льюин
58'
57'
Желтая карточка
Итан Ампаду
ГОЛ! 2:0
Конор Коди
53'
Конец первого тайма (1:0)
42'
Желтая карточка
Коннор Робертс
ГОЛ! 1:0
Доминик Калверт-Льюин
26'
Начало матча