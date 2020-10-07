Матч завершен
Португалия
0:0
Матч завершен
Испания
Товарищеские матчи, Октябрь

Товарищеские матчи,

Октябрь
7 окт. 2020, 21:45 МСК
7.10.2020, 21:45 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Рубен Семеду
56'
46'
Замена
Серхио Регилон
Конец первого тайма (0:0)
44'
Желтая карточка
Серхио Регилон
Начало матча