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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Португалия
0:0
Матч завершен
Испания
Товарищеские матчи, Октябрь
Товарищеские матчи,
Октябрь
7 окт. 2020, 21:45 МСК
7.10.2020, 21:45 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Рубен Семеду
56'
46'
Замена
Серхио Регилон
Конец первого тайма (0:0)
44'
Желтая карточка
Серхио Регилон
Начало матча