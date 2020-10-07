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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нидерланды
0:1
Матч завершен
Мексика
Хименес 59
Товарищеские матчи, Октябрь
Товарищеские матчи,
Октябрь
7 окт. 2020, 21:45 МСК
7.10.2020, 21:45 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Нестор Араужо
Желтая карточка
Йоэл Велтман
90'
Замена
Овен Вейндал
84'
Желтая карточка
Калвин Стенгс
78'
70'
Желтая карточка
Эктор Эррера
68'
Желтая карточка
Джонатан
59'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Рауль Хименес
Желтая карточка
Овен Вейндал
58'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча