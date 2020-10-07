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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Швейцария
Гавранович 31
1:2
Матч завершен
Хорватия
Брекало 42
Пашалич 67
Товарищеские матчи, Октябрь
Товарищеские матчи,
Октябрь
7 окт. 2020, 21:45 МСК
7.10.2020, 21:45 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
Тин Йедвай
75'
Замена
Йосип Брекало
75'
Замена
Марио Пашалич
67'
ГОЛ! 1:2
Марио Пашалич
57'
Замена
Матео Ковачич
Конец первого тайма (1:1)
42'
ГОЛ! 1:1
Йосип Брекало
Желтая карточка
Жордан Лотомба
39'
ГОЛ! 1:0
Марио Гавранович
31'
18'
Желтая карточка
Матео Ковачич
Начало матча