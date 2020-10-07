Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Польша
Гросицки 9
Гросицки 18
Гросицки 38
Пентек 53
Милик 87
5:1
Матч завершен
Финляндия
Нисканен 68
Товарищеские матчи, Октябрь
Товарищеские матчи,
Октябрь
7 окт. 2020, 21:45 МСК
7.10.2020, 21:45 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 5:1
ГОЛ! 5:1
Аркадиуш Милик
87'
Замена
Кшиштоф Пентек
72'
68'
ГОЛ! 4:1
Илмари Нисканен
ГОЛ! 4:0
Кшиштоф Пентек
53'
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
Камил Гросицки
38'
ГОЛ! 2:0
Камил Гросицки
18'
ГОЛ! 1:0
Камил Гросицки
9'
Начало матча