Мидтьюлланд
Хернинг
-:-
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2020, 20:55 МСК
9.12.2020, 20:55 МСК
среда
Составы