РБ Лейпциг
Лейпциг
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Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2020, 23:00 МСК
8.12.2020, 23:00 МСК
вторник
Составы