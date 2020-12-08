Зенит
Санкт-Петербург
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Боруссия
Дортмунд
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2020, 20:55 МСК
8.12.2020, 20:55 МСК
вторник
Составы