Брюгге
Брюгге
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
2 дек. 2020, 23:00 МСК
2.12.2020, 23:00 МСК
среда
Составы