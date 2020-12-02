Истанбул Башакшехир
Стамбул
-:-
РБ Лейпциг
Лейпциг
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
2 дек. 2020, 20:55 МСК
2.12.2020, 20:55 МСК
среда
Составы