Боруссия
Дортмунд
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Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
24 нояб. 2020, 23:00 МСК
24.11.2020, 23:00 МСК
вторник
Составы