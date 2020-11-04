Истанбул Башакшехир
Стамбул
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Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
4 нояб. 2020, 20:55 МСК
4.11.2020, 20:55 МСК
среда
Составы