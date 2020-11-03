Манчестер Сити
Манчестер
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Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
3 нояб. 2020, 23:00 МСК
3.11.2020, 23:00 МСК
вторник
Составы