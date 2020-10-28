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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 78
Холанд 90
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
28 окт. 2020, 23:00 МСК
28.10.2020, 23:00 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Эрлинг Браут Холанд
90'
Замена
Джуд Беллингем
Джованни Рейна
84'
Замена
Томас Делэни
Джейдон Санчо
84'
82'
Замена
Алексей Сутормин
Вильмар Барриос
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Джейдон Санчо
78'
77'
Желтая карточка
Вячеслав Караваев
74'
Замена
Юрий Жирков
Себастьян Дриусси
Замена
Юлиан Брандт
Марко Ройс
74'
71'
Замена
Магомед Оздоев
Далер Кузяев
Замена
Торган Азар
Махмуд Дауд
66'
46'
Замена
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Конец первого тайма (0:0)
26'
Желтая карточка
Далер Кузяев
Начало матча