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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:0
Матч завершен
Интер
Милан
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
27 окт. 2020, 20:55 МСК
27.10.2020, 20:55 МСК
вторник
Георги Кабаков
Георги Кабаков
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Алан Патрик
Марлос
88'
85'
Замена
Андреа Пинамонти
Эшли Янг
79'
Замена
Маттео Дармиан
Данило Д'Амбросио
79'
Замена
Кристиан Эриксен
Артуро Видаль
72'
Замена
Иван Перишич
Лаутаро Мартинес
64'
Желтая карточка
Артуро Видаль
Замена
Николай Матвиенко
Давид Хочолава
62'
Конец первого тайма (0:0)
31'
Желтая карточка
Алессандро Бастони
Замена
Тайсон
Дентиньо
15'
Начало матча