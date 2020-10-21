Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Хассан 90
1:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
21 окт. 2020, 22:00 МСК
21.10.2020, 22:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Ахмед Хассан
90'
Замена
Рубен Винагре
Юссеф Эль-Араби
90'
Замена
Папе Сиссе
Матье Вальбуэна
90'
ГОЛ! 1:0
Ахмед Хассан
90'
85'
Замена
Кевин Строотман
Пап Гуйе
Замена
Ахмед Хассан
Георгиос Масурас
84'
82'
Замена
Валере Жермен
Флориан Товен
Замена
Константинос Фортунис
Лазар Ранджелович
78'
77'
Замена
Луис Энрике
Дарио Бенедетто
77'
Замена
Микаэль Кюизанс
Морган Сансон
76'
Замена
Неманья Радоньич
Димитри Пайет
Конец первого тайма (0:0)
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