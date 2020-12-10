Вольфсберг
Вольфсберг
-:-
Фейеноорд
Роттердам
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
10 дек. 2020, 23:00 МСК
10.12.2020, 23:00 МСК
четверг
Составы