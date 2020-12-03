Црвена Звезда
Белград
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Хоффенхайм
Зинсхайм
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
3 дек. 2020, 20:55 МСК
3.12.2020, 20:55 МСК
четверг
Составы