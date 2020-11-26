АЗ Алкмаар
Алкмаар
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Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
26 нояб. 2020, 23:00 МСК
26.11.2020, 23:00 МСК
четверг
Составы