Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
5 нояб. 2020, 20:55 МСК
5.11.2020, 20:55 МСК
четверг
Составы