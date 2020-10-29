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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Морелос 68
1:0
Матч завершен
Лех
Познань
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 окт. 2020, 23:00 МСК
29.10.2020, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:0
87'
Замена
Ника Качарава
Даниэль Рамирес
82'
Замена
Мухамад Авад
Филип Мархвиньски
Замена
Брэндон Баркер
Райан Кент
81'
Замена
Райан Джек
Скотт Эрфилд
81'
75'
Замена
J. Sykora
Михал Скурась
Замена
Бонгани Зунгу
Янис Хаджи
69'
ГОЛ! 1:0
Альфредо Морелос
68'
Замена
Альфредо Морелос
Кемар Руф
62'
Желтая карточка
Коннор Голдсон
51'
Желтая карточка
Леон Балогун
47'
Конец первого тайма (0:0)
16'
Желтая карточка
Микаэль Ишак
Начало матча