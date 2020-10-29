Матч завершен
Арсенал
Лондон
Нкетиа 42
Уиллок 44
Пепе 46
3:0
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 окт. 2020, 23:00 МСК
29.10.2020, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:0
Замена
Фоларин Балогун
Эдвард Нкетиа
74'
Замена
Киран Тирни
Гранит Джака
74'
70'
Замена
Стефан Чолович
Майкл Даффи
62'
Замена
Син Гэннон
Крис Шилдс
Замена
Виллиан
Николя Пепе
62'
Замена
Даниэль Себальос
Шкодран Мустафи
61'
53'
Замена
Джордан Флорес
Патрик МакИлэни
53'
Замена
Шон Хор
Дэн Клири
46'
Замена
Грегори Слогетт
Шон Мюррей
ГОЛ! 3:0
Николя Пепе
46'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Джозеф Уиллок
44'
ГОЛ! 1:0
Эдвард Нкетиа
42'
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