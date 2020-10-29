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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Нкетиа 42
Уиллок 44
Пепе 46
3:0
Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 окт. 2020, 23:00 МСК
29.10.2020, 23:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:0
Замена
Фоларин Балогун
Эдвард Нкетиа
74'
Замена
Киран Тирни
Гранит Джака
74'
70'
Замена
Стефан Чолович
Майкл Даффи
62'
Замена
Син Гэннон
Крис Шилдс
Замена
Виллиан
Николя Пепе
62'
Замена
Даниэль Себальос
Шкодран Мустафи
61'
53'
Замена
Джордан Флорес
Патрик МакИлэни
53'
Замена
Шон Хор
Дэн Клири
46'
Замена
Грегори Слогетт
Шон Мюррей
ГОЛ! 3:0
Николя Пепе
46'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Джозеф Уиллок
44'
ГОЛ! 1:0
Эдвард Нкетиа
42'
Начало матча