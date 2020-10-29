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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 окт. 2020, 20:55 МСК
29.10.2020, 20:55 МСК
четверг
Раду Петреску
Раду Петреску
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Замена
Садех Мохаррами
Мислав Оршич
90'
Желтая карточка
Кристиян Якич
Замена
Кристиян Бистрович
Марио Фернандес
84'
81'
Замена
Лирим Кастрати
Дино Перич
Замена
Алан Дзагоев
Иван Обляков
80'
Замена
Ильзат Ахметов
Константин Кучаев
80'
Замена
Арнор Сигурдссон
Чидера Эджуке
75'
Замена
Адольфо Гайч
Федор Чалов
74'
66'
Замена
Кристиян Якич
Лука Иванушец
66'
Замена
Марио Гавранович
Бруно Петкович
61'
Желтая карточка
Бруно Петкович
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча