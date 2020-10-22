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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Стандард
Льеж
0:2
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Тавернье 19
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
22 окт. 2020, 19:55 МСК
22.10.2020, 19:55 МСК
четверг
Якоб Кехлет
Якоб Кехлет
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
Замена
Лоран Янс
Ное Дюсенн
78'
67'
Замена
Джо Арибо
Янис Хаджи
Желтая карточка
Самюэль Бастьен
67'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Арно Бодар
45'
26'
Желтая карточка
Янис Хаджи
19'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Джеймс Тавернье
Желтая карточка
Ное Дюсенн
18'
Начало матча