Матч завершен
Дандолк
Дандолк
1:2
Матч завершен
Мольде
Мольде
Хуссэйн 62
Омойджуанфо 72
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
22 окт. 2020, 19:55 МСК
22.10.2020, 19:55 МСК
четверг
Петри Вильянен
Петри Вильянен
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2
82'
Замена
Мартин Эллингсен
Магнус Эйкрем
72'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Охи Омойджуанфо
69'
Замена
Эрлинг Кнутсон
Матис Болли
62'
ГОЛ! 0:1
Этцас Хуссэйн
Конец первого тайма (0:0)
20'
Желтая карточка
Стиан Грегерсен
Начало матча