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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
София
0:2
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Деяк 74
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
22 окт. 2020, 19:55 МСК
22.10.2020, 19:55 МСК
четверг
Халил Мелер
Халил Мелер
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
83'
Желтая карточка
Alexandru Chipciu
83'
Замена
Michael Pereira
Константин Паун-Александру
78'
Замена
Alexandru Chipciu
Чиприан Деяк
74'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Чиприан Деяк
Желтая карточка
Георги Йомов
61'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча