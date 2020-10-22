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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Коэн 10
1:0
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
22 окт. 2020, 22:00 МСК
22.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Ави Рикан
89'
Замена
Enric Saborit
84'
80'
Замена
Filip Ozobić
Замена
Ави Рикан
Йонатан Коэн
69'
64'
Желтая карточка
Patrick Andrade
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
Йонатан Коэн
45'
30'
Желтая карточка
Wilde-Donald Guerrier
Желтая карточка
Enric Saborit
28'
27'
Желтая карточка
Filip Ozobić
ГОЛ! 1:0
Йонатан Коэн
10'
Начало матча