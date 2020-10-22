Матч завершен
Лудогорец
Разград
1:2
Матч завершен
Антверпен
Антверпен
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
22 окт. 2020, 22:00 МСК
22.10.2020, 22:00 МСК
четверг
Рой Рейншрейбер
Рой Рейншрейбер
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Сисиньо
88'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча