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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лудогорец
Разград
1:2
Матч завершен
Антверпен
Антверпен
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
22 окт. 2020, 22:00 МСК
22.10.2020, 22:00 МСК
четверг
Рой Рейншрейбер
Рой Рейншрейбер
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Сисиньо
88'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча